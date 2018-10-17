Сергей В., июль 2003, Калининградская область

Сергей родился в июле 2003 года. Открытый и воспитанный Сережа с уважением относится к окружающим, легко сходится с новыми людьми. Сергей занимается спортом, любит уроки технологии. В будущем Сережа хочет стать мастером отделочных работ.

Номер анкеты: b7526-ux0h

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