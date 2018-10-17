Николай Ф., август 2003, Калининградская область

Николай родился в августе 2003 года. Дружелюбный и воспитанный Николай прекрасно знает, что благодаря регулярным тренировкам станет крепким, сильным и здоровым. Спортивным играм и секциям Николай уделяет большую часть своего свободного времени.

Номер анкеты: b7526-8fxc

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