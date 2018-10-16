Анна С., сентябрь 2005, Калининградская область

Анна родилась в сентябре 2005 года. Самое любимое занятие веселой и жизнерадостной Анечки — гулять на улице с девочками. Аня может долго качаться на качелях, лепить фигурки в песочнице, бегать, кататься на велосипеде. Девочка искренне радуется, когда ей компанию составляют и взрослые.

Номер анкеты: b7526-w596

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