Виктор Е., сентябрь 2011, Калининградская область

Виктор родился в сентябре 2011 года. Подвижный и непоседливый мальчик любит играть с мячиками и воздушными шариками. Доброжелательный Витя хорошо ладит с окружающими и быстро заводит новых друзей.

Номер анкеты: b7526-m4yl

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