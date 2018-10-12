Валерия К., июль 2011, Калининградская область

Валерия родилась в июле 2011 года. Общительная, контактная и жизнерадостная Валерия любит слушать музыку, рассматривать книжки и петь песни. Разносторонняя Лера с радостью гуляет на улице с педагогом, интересуется окружающим миром.

Номер анкеты: b7526-olgd

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области: 8 (4012) 59-96-32.