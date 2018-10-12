Наталья К., август 2003, Калининградская область

Наталья родилась в августе 2003 года. Самостоятельная и сообразительная Наталья умеет сама одеваться, помогает воспитателям в уборке. Коммуникабельная Наташа хорошо идет на контакт с взрослыми и детьми.

Номер анкеты: b7526-vfyn

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области: 8 (4012) 59-96-32.