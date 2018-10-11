Максим С., сентябрь 2009, Калининградская область

Максим родился в сентябре 2009 года. Добродушный и открытый Макс любит общаться с взрослыми и детьми. Доброжелательный мальчик с радостью выполняет все поручения, ему нравится слышать похвалу в свой адрес. Усидчивый и спокойный Максим может долго заниматься одним делом и совсем не устать.

Номер анкеты: b7hpa-1lds

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области: 8 (4012) 59-96-32.