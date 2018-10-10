Ирина С., апрель 2005, Калининградская область

Ирина родилась в апреле 2005 года. Любознательной и сообразительной Ирише нравится учиться в школе. Девочка знает буквы и умеет считать до десяти. Фантазерка Ирина обожает рассказывать истории, петь и танцевать.

Номер анкеты: b7526-imje

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