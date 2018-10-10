Юлия Я., август 2008, Калининградская область

Юлия родилась в августе 2008 года. Сообразительная и ласковая Юленька умеет сама одеваться, пользоваться столовыми приборами. Старательная Юля с интересом посещает занятия, хорошо собирает пирамидки и пазлы.

Номер анкеты: b7526-ztzt

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