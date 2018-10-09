Антонина Ш., июль 2006, Калининградская область

Антонина родилась в июле 2006 года. Антонина — отзывчивая, ласковая и внимательная девочка. Она любит посещать развивающие занятия, рисовать. Подвижная Тоня с радостью гуляет на улице, играет в песочнице и качается на качелях.

Номер анкеты: b7526-7kba

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