Даниил М., октябрь 2006, Удмуртская Республика

Даниил родился в октябре 2006 года. Внимательный и разговорчивый Даня любит весело и с пользой проводить свободное время: играть в шашки, футбол, рисовать, лепить. Мальчику нравится учиться в школе и читать про войну.

Номер анкеты: 8wshx-2ts1

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