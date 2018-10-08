Данил Е., февраль 2003, Удмуртская Республика

Данил родился в феврале 2003 года. Спокойный Данил хорошо общается с окружающими и быстро заводит друзей. Трудолюбивый мальчик умеет делать изделия из бумаги, картона и дерева. Даня любит занятия спортом, он научился делать сальто и мечтает стать паркурщиком.

Номер анкеты: 8w9j9-77o6

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