Михаил К., март 2014, Хабаровский край

Михаил родился в марте 2014 года. У озорного и улыбчивого Миши почти всегда отличное настроение, и мальчуган с радостью делится им с окружающими. Любознательный Мишутка увлеченно конструирует сложные и замысловатые фигуры.

Номер анкеты: 8uv00-mnxr

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