Григорий М., июнь 2007, Иркутская область

Григорий родился в июне 2007 года. Улыбчивый, активный, но немного стеснительный Гриша любит подвижные и веселые игры, не прочь порисовать. Любознательному мальчику интересно все необычное и неизведанное.

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