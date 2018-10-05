Владимир Ф., июнь 2010, Иркутская область

Владимир родился в июне 2010 года, а Милана — в апреле 2009 года. Трудолюбивый Вовочка с интересом помогает взрослым, выполняет простые бытовые поручения: собирает игрушки, протирает пыль.

Номер анкеты: a2xjv-12gzk

Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области: 8 (3952) 52-75-72, (3952) 52-75-73.