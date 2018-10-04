Артем В., февраль 2011, Иркутская область

Артем родился в феврале 2011 года. Артемка — мальчик активный, подвижный, он обожает веселые игры с ребятами. В свободное время мальчугану нравится строить башенки из кубиков, рисовать, смотреть мультфильмы, слушать сказки.

Номер анкеты: a2r8b-i3k0

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