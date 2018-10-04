Руслан Ч., май 2009, Иркутская область

Руслан родился в мае 2009 года. Руслан — отзывчивый, добродушный мальчик. Руслан открыт для новых знакомств, с удовольствием учится в школе, занимается спортом. Мальчик посещает творческие кружки, ему нравится рисовать и мастерить поделки из бумаги и природных материалов.

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Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области: 8 (3952) 52-75-72, (3952) 52-75-73.