Татьяна У., май 2012, Иркутская область

Татьяна родилась в мае 2012 года, а Алёна — в июне 2007 года. Жизнерадостная и любознательная Танечка с удовольствием рисует, лепит, играет с куклами и очень любит Новый год.

Номер анкеты: a2el7-8fya

Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области: 8 (3952) 52-75-72, (3952) 52-75-73.