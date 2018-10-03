Влад П., февраль 2004, Иркутская область

Влад родился в феврале 2004 года. Деятельный Владик легко идет на контакт как с детьми, так и со взрослыми. Мальчик предпочитает активный отдых. Доброжелательный Влад заботится о младших, проводит с ними много времени.

Номер анкеты: a2el7-12gu9

Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области: 8 (3952) 52-75-72, (3952) 52-75-73.