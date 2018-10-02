Дмитрий О., октябрь 2002, Иркутская область

Дмитрий родился в октябре 2002 года. Доброжелательный, внимательный и серьезный Димка не терпит несправедливости и всегда готов защитить слабого. А еще подросток умеет спокойно, с юмором уладить любой конфликт и помирить ссорящихся. Веселый и добродушный Дима быстро заводит новых друзей и предан тем, с кем знаком давно.

Номер анкеты: a2el7-t5tt

Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области: 8 (3952) 52-75-72, (3952) 52-75-73.