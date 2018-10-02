Владислава Ф., апрель 2011, Тульская область

Владислава родилась в апреле 2011 года. Есть сестра (2009). Подвижная, энергичная Владислава всегда найдет, чем заняться, да еще и компанию единомышленников соберёт. Она может и в футбол с мальчишками сыграть, и с девочками — в дочки-матери. Владе нравится лепить из пластилина маленьких кукол, кошек и собак.

Номер анкеты: dp1ej-orrz

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