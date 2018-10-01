Тимур Ш., май 2012, Тульская область

Тимур родился в мае 2012 года. Тимур чувствует себя уверенно в компании друзей. Он умеет рассмешить ребят каким-нибудь озорным поступком, шуткой. Танк — одна из любимых игрушек Тимура. Мальчик хочет стать военным, управлять боевой машиной.

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