Максим Б., февраль 2009, Владимирская область

Максим родился в феврале 2009 года. Лидерские качества, умение организовать работу только дополняют отзывчивость Максима и его желание помогать. Максим любит природу, ему нравится копаться в огороде, ловить жуков и бабочек, рисовать на открытом воздухе.

Номер анкеты: anh3b-cnml

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