Матвей А., сентябрь 2008, Владимирская область

Матвей родился в сентябре 2008 года. Заядлый футболист, Матвей — очень энергичный малый. Мальчик занимается танцами и спортом. Он легко находит общий язык со всеми ребятами. А ещё Матвей кропотливо вырезает аппликации, декламирует стихи.

Номер анкеты: anh3b-77of

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