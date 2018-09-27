Илья М., июнь 2004, Москва

Илья родился в июне 2004 года. Подросток немного замкнут и осторожен с незнакомыми людьми. Однако, если заслужить его доверие, Илюша откроется и будет прекрасным собеседником. Из-за проблем со здоровьем мальчику нужен соответствующий уход.

Номер анкеты: czr77-17dtk

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