Владислав К., октябрь 2007, Курганская область

Владислав родился в октябре 2007 года. Озорного и жизнерадостного мальчика невозможно удержать на месте. Он бегает, прыгает — перемещается в пространстве с головокружительной скоростью. Несмотря на проблемы со здоровьем, Влад — открытый ребенок и всегда не прочь пообщаться.

Номер анкеты: ahuuu-53tt

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Курганской области: 8 (3522) 44-01-15.