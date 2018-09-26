Наталья Ф., ноябрь 2013, Владимирская область

Наталья родилась в ноябре 2013 года, а Алина — в августе 2010 года. Наташа сопротивляется авторитету сестры и постоянно находит себе какие-нибудь приключения.

Номер анкеты: anh3b-el5u

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, во Владимирской области: 8 (4922) 32-38-61.