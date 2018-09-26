Максим К., апрель 2006, Владимирская область

Максим родился в апреле 2006 года. Максим серьёзно увлекается воркаутом, любит играть в футбол и шахматы. За год мальчик достиг хороших результатов. Максим мечтает стать строителем.

Номер анкеты: anh3b-l9cu

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