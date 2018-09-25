Александр Б., июнь 2003, Владимирская область

Александр родился в июне 2003 года. Для Саши очень важно быть самостоятельным, он даже стремится начать зарабатывать на карманные расходы. Мальчик мечтает стать пилотом пассажирского самолёта и повидать весь мир.

Номер анкеты: anh3b-ph25

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