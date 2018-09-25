Владимир К., февраль 2005, Удмуртская Республика

Владимир родился в феврале 2005 года. Вовочка начал разбираться в цветах и форме, может собрать большую пирамидку. А еще старательный Вова любит играть с мячом, слушать музыку, водить фломастерами по бумаге.

Номер анкеты: 8w9j9-st59

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