Анастасия Ч., ноябрь 2003, Томская область

Анастасия родилась в ноябре 2003 года. Настеньке нравится читать, вышивать и гулять с друзьями. Она ответственно и серьезно подходит к выполнению любого задания. Настя во всем любит порядок и чистоту.

Номер анкеты: ckh94-advk

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