Оксана Б., октябрь 2016, Томская область

Оксана родилась в октябре 2016 года. Активная Оксаночка любит подвижные игры, обожает кататься с горки и поливать цветы. Малышка учится одеваться и есть без помощи взрослых.

Номер анкеты: ckh94-zo1s

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: 8 (3822) 71-39-96.