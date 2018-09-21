Алина М., июль 2014, Еврейская автономная область

Алина родилась в июле 2014 года, а Иван — в апреле 2016 года. Алина — постоянно придумывает себе разные занятия, любит подвижные игры. Заботливая Алина помогает воспитателям, ухаживает за братом.

Номер анкеты: cn43j-e26k

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области: 8 (42622) 2-37-35.