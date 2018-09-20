Виктория З., апрель 2008, Томская область

Виктория родилась в апреле 2008 года. Вика любит учиться, рисовать и читать. Почти все свободное время она проводит с книгой в руках или создает красками новый шедевр.

Номер анкеты: cknko-4r7k

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: 8 (3822) 71-39-96.