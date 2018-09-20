Константин Г., декабрь 2017, Томская область

Константин родился в декабре 2017 года. Мальчик любит внимание и заботу взрослых. Костя уже умеет крепко держать погремушку в ручках и пытается сам переворачиваться со спинки на животик и обратно.

Номер анкеты: cknko-imm8

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: 8 (3822) 71-39-96.