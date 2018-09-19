Дмитрий З., ноябрь 2010, Томская область

Дмитрий родился в ноябре 2010 года, а Дарья — в ноябре 2005 года. Доброжелательные Дима и Даша души не чают друг в друге. Дети вместе гуляют, читают и смотрят мультфильмы. Самостоятельные и ответственные, они соблюдают режим дня и слушаются старших.

Номер анкеты: ckh94-112m8

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: 8 (3822) 71-39-96.