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(обновлено: 11:57 19.09.2018)
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Софья Ш., июнь 2017, Томская область

Софья родилась в июне 2017 года. Ласковая и улыбчивая девочка открыто проявляет эмоции, внимательно следит за движущимися предметами и охотно играет в "ладушки". Сонечка хорошо идет на контакт как со старшими, так и со сверстниками.

Номер анкеты: ckh94-16c8w

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: 8 (3822) 71-39-96.

Семейное устройство детей-сирот в России: формы и различия
© РИА Новости, Инфографика
Семейное устройство детей-сирот в России: формы и различия
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О проекте
«Найди меня, мама» — благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА «Россия сегодня», благотворительным фондом Михаила Гуцериева «САФМАР» и Фондом Николая Расторгуева. Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках проекта записываются и выкладываются в открытом доступе видеоролики: каждый рассказывает историю одного из воспитанников детских домов со всей России.

Эти видео, как мы надеемся, помогут детям найти людей, которые готовы стать их семьей или помочь осуществить самую заветную мечту. За время съемок шестеро детей уже нашли семью, чему все участники проекта необыкновенно рады. Мы будем стараться, чтобы родной дом появился у каждого воспитанника, и будем делиться с вами новостями об изменениях в их судьбе.

Партнеры проекта ведут съемки по всей России, за 2017 год нашли семью дети из 16 регионов, за 2018 год — из девяти (по данным на конец мая).

В 2017 году проект получил признание как самое социальное ответственное СМИ года.
Партнеры проекта
© МИА Россия Сегодня 2018
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