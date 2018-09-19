Софья Ш., июнь 2017, Томская область

Софья родилась в июне 2017 года. Ласковая и улыбчивая девочка открыто проявляет эмоции, внимательно следит за движущимися предметами и охотно играет в "ладушки". Сонечка хорошо идет на контакт как со старшими, так и со сверстниками.

Номер анкеты: ckh94-16c8w

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