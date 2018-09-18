Лола Ч., апрель 2014, Томская область

Лола родилась в апреле 2014 года, Анастасия — в ноябре 2005 года, а Наргиза — в ноябре 2007 года. Лола,Настя и Наргиза — ласковые и открытые девочки. Они хорошо идут на контакт и легко заводят новых друзей. Девочкам нравится рисование, чтение и игры на детской площадке.

Номер анкеты: ckh94-8zb4

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: 8 (3822) 71-39-96.