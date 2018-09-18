Лидия Е., декабрь 2017, Еврейская автономная область

Лидия родилась в декабре 2017 года. Лидия — ласковая и жизнерадостная малышка. Она умеет переворачиваться, гулить, а также недавно научилась крепко держать в руках погремушку. Во время прогулок Лидочка внимательно изучает окружающий мир.

Номер анкеты: cn43j-16bv0

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области: 8 (42622) 2-37-35.