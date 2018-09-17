Кирилл Д., май 2017, Еврейская автономная область

Кирилл родился в мае 2017 года. Активный малыш, Кирилл постоянно находится в движении и никогда не грустит. Яркие игрушки вызывают особый интерес у малыша. Он с удовольствием их трогает, катает, стучит новыми предметами.

Номер анкеты: cn43j-13630

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области: 8 (42622) 2-37-35.