Татьяна С., ноябрь 2005, Республика Северная Осетия — Алания

Татьяна родилась в ноябре 2005 года. Общительная, подвижная, любознательная Татьяна контакт со всеми находит быстро. В школе у девочки не все получается, но она очень старается. У Танюши хорошо развито воображение. Она пишет стихи, а еще — любит танцевать, слушать музыку.

Номер анкеты: 7zyih-2ao5

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Северная Осетия-Алания: 8 (8672) 53-49-84.