Даниил С., апрель 2004, Еврейская автономная область

Даниил родился в апреле 2004 года. Даня увлекается спортом, он любит играть в футбол, баскетбол. Мальчик стремится всегда и во всём быть первым, поэтому участвует во всех школьных спартакиадах. Даниил мечтает стать пожарным или спасателем.

Номер анкеты: cn43j-olfw

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