Конкурс «Мои крылья» дает возможность заработать миллион

Прием заявок на Всероссийский конкурс талантов и достижений "Мои крылья" продолжается и продлится до 30 сентября. В нем могут принять участие дети и молодые люди от 6 до 23 лет из многодетных, замещающих семей, а также воспитанники и выпускники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Конкурс охватил все области творчества и знаний: пение, танцы, изобразительное искусство, фотодело, игра на музыкальных инструментах, актерская игра, литературный жанр, спортивные и научные достижения, успехи в бизнесе или благотворительности и даже подвиг.

Для того чтобы принять участие в проекте, участникам необходимо подготовить трехминутную видеозаявку, рассказывающую про успехи в выбранной сфере, заполнить конкурсную форму на сайте моикрылья.рф и ждать результатов первого тура.

Во втором туре к конкурсу присоединятся авторитетные и известные эксперты из разных сфер, которые оценят работы участников и дадут им рекомендации по дальнейшему развитию.

"Мне очень повезло, и я рано определилась с делом всей жизни: актерской игрой, — рассказала эксперт конкурса, известная актриса театра и кино Карина Мишулина. — Не знаю, удалось бы мне это без поддержки близких и родных, которые с самого детства не только дали возможность познакомиться с профессией, но и стали наставниками на последующем творческом пути. Может быть, поэтому я долго не размышляла, стоит или не стоит принимать участие в этом проекте: согласие дала сразу. Очень хочется, чтобы конкурс "Мои крылья" стал для участников поворотным моментом в жизни, моментом, когда они пойму, что возможно все: выбирать путь, зарабатывать деньги, стать успешным, получить престижное образование. Ведь желания часто не сбываются, потому что мы даже не допускаем этой мысли, а нужно начать жить в мечте".

Также свое участие в качестве экспертов подтвердили Герой России – космонавт Сергей Волков, телеведущий и хореограф Мигель, хореографы танцевальной школы PROТАНЦЫ Михаил Шабанов и Игорь Глинский, писатели Леонид Юзефович и Ксения Букша, олимпийские чемпионы Ирина Минх и Евгений Подгорный, научные популяризаторы Ася Казанцева и Александр Панчин, общественницы Елена Стефанюк и Мила Соловьева, самые известные уличные музыканты Москвы MulermanBand и другие.

Третий очный этап конкурса пройдет в январе в Москве и соберет 18 финалистов, из которых жюри выберет 6 победителей: по одному в номинации. Каждому победителю будет выделен целевой грант, который может использоваться на дальнейшее образование, получение медицинской помощи, покупку необходимого оборудования или инвентаря, вклад в проект и пр.