Карина П., декабрь 2015, Еврейская автономная область

Карина родилась в декабре 2015 года. Жизнерадостная Карина любит участвовать в подвижных играх. На занятиях любознательная девочка внимательно слушает педагогов и прилежно выполняет все задания.

Номер анкеты: cn43j-15swc

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области: 8 (42622) 2-37-35.