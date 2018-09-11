Валентина Х., сентябрь 2017, Еврейская автономная область

Валентина родилась в сентябре 2017 года. Добродушная и веселая Валентина любит ласку и откликается на теплоту воспитателей. Валя внимательно слушает взрослых и может подолгу рассматривать их лица. Любимая вещь Вали — разноцветные ходунки. Девочка активно учится ходить.

Номер анкеты: cn43j-15g98

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области: 8 (42622) 2-37-35.