Георгий К., сентябрь 2016, Республика Северная Осетия — Алания

Георгий родился в сентябре 2016 года. У тихого Георгия есть собственные представления о мире, из-за которых ему бывает нелегко установить контакт с окружающими. Но Жорик внимательно за всем наблюдает, узнает знакомые лица, частично понимает обращенную к нему речь, умеет недолго удерживать в руках игрушку.

Номер анкеты: 7zyih-vfyd

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Северная Осетия-Алания: 8 (8672) 53-49-84.