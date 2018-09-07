Анна Л., декабрь 2012, Еврейская автономная область

Анна родилась в декабре 2012 года. Улыбчивая Анюта любит играть с куклами. Она заботится о них, как о маленьких детях: кормит их, умывает и одевает. Этой обаятельной и милой девочке нравится слушать сказки и музыку. Вместе со своими друзьями Анюта любит участвовать в различных играх.

Номер анкеты: cn43j-ue18

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области: 8 (42622) 2-37-35.