Мария З., октябрь 2004, Нижегородская область

Мария родилась в октябре 2004 года, Варвара — в сентябре 2010 года, Вероника — в ноябре 2011 года, а Елизавета — в ноябре 2008 года. Дружные сестренки проводят много времени вместе, но прекрасно общаются и с ребятами. Им нравится заниматься бисероплетением и лепкой из глины, кататься на велосипедах, ухаживать за растениями.

Номер анкеты: c6fkh-6ikg

Куда обращаться: телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Нижегородской области: 8 (831) 434-14-44, (831) 433-52-41.