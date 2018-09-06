Евгения Т., декабрь 2011, Вологодская область

Евгения родилась в декабре 2011 года. Веселая, озорная Евгения любит сюжетно-ролевые игры. Женя представляет себя мамой, укладывает кукол спать, кормит их и ходит с ними на прогулку.

Номер анкеты: af1ov-4xhz

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