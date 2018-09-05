Роман И., сентябрь 2008, Нижегородская область

Роман родился в сентябре 2008 года. Роман — немного застенчивый, вежливый и инициативный мальчик. Он мечтает стать футболистом, много тренируется и хочет достичь успехов в спорте.

Номер анкеты: c74up-dczl

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